李强指实施财政金融协同促内需一揽子政策 降企业融资门槛及成本

国务院总理李强主持召开国务院常务会议，部署实施财政金融协同促内需一揽子政策，研究推行常住地提供基本公共服务有关工作。他指，要加强财政政策与金融政策配合联动，充分发挥政策效应，引导社会资本参与促消费、扩投资。

以贴息等政策促进内需

李强表示，实施财政金融协同促内需一揽子政策，是扩大有效需求、创新宏观调控的重要举措。居民消费方面，李强指，优化实施服务业经营主体贷款、个人消费贷款贴息政策，推动增加优质服务供给，增强居民消费能力。

为支持民间投资，李强表示，实施中小微企业贷款贴息政策，设立民间投资专项担保计划，建立支持民营企业债券风险分担机制，优化实施设备更新贷款财政贴息政策，进一步降低企业融资门槛和成本。

「以人为本」推进公共服务

为进一步完善居民福利，李强表示，推行由常住地提供基本公共服务，有利于推进基本公共服务均等化，更好支撑以人为本的新型城镇化。他续指，要科学有序、因地制宜推进各项举措，构建适应公共服务随人走的政策支撑和要素保障体系，按照常住人口布局公共服务设施，加强服务事项协同经办，不断完善有利于流动人口连续享有基本公共服务的共建共享政策。

统筹生态保护与绿色发展

绿色发展方面，李强在会议指出，要坚持生态保护第一、统筹保护和发展，按照自然生态系统特性和内在规律，对自然保护区实行整体保护、系统修覆、综合治理，在确保生态得到保护的前提下提升公共服务功能，构建政府主导、多方参与、社会共享的机制，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。