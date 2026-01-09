特朗普召集20石油企业巨头入白宫 拟斥资千亿美元重建委内瑞拉

据彭博报道，美国总统特朗普周五将于白宫与近20名石油高层及官员会面，推动重建委内瑞拉受重创的能源行业。报道指，该会议汇聚多名美国石油界顶尖人物，包括雪佛龙、埃克森美孚、康菲石油及其他公司代表，预计将讨论如何重振委内瑞拉因多年设施失修、投资减少及外资撤离而暴跌的石油产量。

报道亦透露，石油贸易商Vitol Group和Trafigura Group、持在当地拥有大型油田股份的西班牙Repsol SA，以及炼油商和至少一家油田服务公司亦计划出席。印度信实工业（Reliance）据报亦在受邀之列。

时间表超特朗普任期

尽管委内瑞拉拥有全球最大的石油储量，但多年来管道和其他基础设施严重损坏，修复全部设施可能需要数年时间。分析师估计，这项努力在未来十年可能耗资高达1000亿美元，时间表远超特朗普的任期。

特朗普周四在Fox News访问中透露，将与世界上最大的石油商会面，他们将重建整个石油基础设施，并将花费至少1,000亿美元。

美拟售5000万桶委内瑞拉原油

美国能源部长Chris Wright周三披露，美国政府计划无限期控制委内瑞拉未来的石油销售，并将收益存入美国账户。特朗普指，委内瑞拉将释出多达5000万桶石油供美方出售，按现价计算价值约28亿美元，收益将惠及美国及委内瑞拉人民。