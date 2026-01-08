嘉信理财关注能源市场波动 油价跌势或为宽松政策创造条件

委内瑞拉局势仍未稳定，并会继续变化，但迄今为止全球市场反应相对平稳。嘉信理财指出，后市很大程度上将取决于美国对委内瑞拉的介入程度、两国之外主要石油生产国将如何回应，以及能源市场是否会出现剧烈波动。同时，不确定性可能影响长期国债收益率走向，进而引发股市波动，但纵观历史，地缘政治事件很少对市场产生长期影响。

嘉信理财的专家认为，尽管委内瑞拉并非主要石油出口国，但出于对潜在大宗商品影响的担忧，油价波动可能会持续。委内瑞拉的石油日产量曾超过300万桶，但现在已低于100万桶。相比之下，美国的日产量为1,300万桶。此外，委内瑞拉最大的石油客户是中国，但中国只有约5%的石油进口来自该国。

油组减产可能限制下跌空间

石油输出国组织（OPEC）的减产决定，可能限制了油价的短期下跌空间。由于预期供应增加将导致价格下降，石油期货市场中远期合约（2026年末至2027年）的价格可能会大幅下跌。不过，近期合约或较短期的期货合约受到影响可能较小，因为委内瑞拉的重质原油进入市场需要时间，可能长达数年。

此外，嘉信理财指考虑到局势的多变，预计联储局近期决策所受影响有限。然而，若油价呈现下跌趋势并带动汽油价格走低，将有助缓解当前通胀问题，并可能为宽松货币政策创造条件。在其他条件不变的情况下，这对股市将是积极信号。

相关文章：特朗普称委内瑞拉卖油收益 只能采购「美国商品」 涉农产品及医疗器材等