渣打支持市建局两笔合共80亿港元债券定价

宏观经济
更新时间：12:28 2026-01-08 HKT
发布时间：12:28 2026-01-08 HKT

渣打银行表示，作为联席全球协调行，支持巿区重建局成功为两笔合共80亿港元债券定价。

投资者参与人数较2024年高

渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示，相比2024年参与的首次市建局港元公开债券交易，本次交易在最终投资者参与人数、峰值认购订单金额都更高，票面息率则较2024年低，反映市建局在市场上更受欢迎，以及其对本港长远发展的信心。

他表示，该行一直致力推动港元债券市场发展，支持本地及国际发行人在港元债券市场发债。根据彭博数据，港元债券（包括存款证）的发行总额于2025年按年大增逾四成，超过6,100亿港元，反映港元债券巿场的广度和深度均正在快速增长。

本周除了市建局以外，渣打银行也协助亚洲开发银行发行50亿港元公开债券，是其第二笔「云吞债」，反映国际发行人对发行港元债的兴趣与日俱增，进一步巩固香港作为国际金融中心的地位。

