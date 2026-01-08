特朗普称委内瑞拉卖油收益 只能采购「美国商品」 涉农产品及医疗器材等

美国总统特朗普公布委内瑞拉将向美国让渡约5,000万桶原油后，又指该笔收益将被规定只用于购买美国制造的产品。若按市场价格估算，该批原油价值约28亿美元。

特朗普于社交媒体上发文表示，委内瑞拉从这笔石油销售中获得的收入，将只能用于采购「美国制造」的商品，指定购买范围包括美国农产品、药品、医疗器材和设备，以及用于改善委内瑞拉电网和能源设施的装备；换言之，委内瑞拉将承诺美国作为主要合作伙伴开展贸易。

卖油收入料存放美财政部账户

据外媒引述知情人士透露，石油销售所得收入将存入美国财政部账户，此举是为了保护这笔资金免受委内瑞拉债权人的追索。美国能源部长Chris Wright则强调，「我们没有窃取任何人的石油。我们将重新开始在全球原油市场上销售委内瑞拉石油，将款项存入委内瑞拉的账户，并让这些资金用于造福委内瑞拉人民。」白宫新闻秘书Karoline Leavitt在发布会上承认，美国已经开始销售委内瑞拉原油。

长远需向埃克森等油企赔偿

协议初步不会动用这笔石油收益来偿还埃克森美孚、康菲石油等美国能源巨头。这些公司的资产在2000年代中期被委内瑞拉前总统Hugo Chávez国有化，索偿问题仍未解决。不过，Chris Wright承认这些公司最终需要获得赔偿，但将其描述为一个「长期问题」。

