特朗普拟大增国防开支逾50% 惟不准国防承包商派息及回购 特别点名一只军工股

美国总统特朗普要求将2027年国防开支提高逾50%至1.5万亿美元之际，同时表示会阻止国防承包商派息及进行股票回购，直至这些公司加快武器生产。消息传出后，军工股周三大幅下挫，其中洛克希德马丁（LMT）及诺斯洛普格鲁曼（NOC）分别跌4.8%及5.5%，波音（BA）亦跌0.8%，而被特朗普点名的雷神（RTX）则跌2.5%。

称关税收入可用于国防开支

综合媒体报道，特朗普在社交媒体上表示，关税带来的巨额收入在偿还国债，以及为「中等收入爱国者」带来丰厚红利的同时，亦能用于国防开支。至于美国本财年国家安全支出已获批9,010亿美元，意味特朗普的要求一旦实现，美军将迎来史无前例最大的军费增长。

不过，特朗普的要求将需要获得国会批准。特朗普则表示，有关决定是经过与参议员、众议员、各部长和其他政治代表漫长而艰难的谈判后做出。

批国防公司成本高、生产慢

另一方面，特朗普批评国防公司工业成本高、生产军事装备速度慢，而且生产后没有进行正确或快速维护。他又批评，国防行业高层薪酬「高得离谱」，应限制在500万美元内。

不准派息及回购 分析料难落实

他又指，国防承包商正在向股东巨额派息，并进行大规模股票回购，却牺牲了对厂房与设备的投资，「这种情况将不再被允许或容忍」。然而，Jefferies分析师Sheila Kahyaoglu指出，很难看出有关政策将如何落实，，且与其支持国防产业立场矛盾，但会在军工股近期涨势蒙上一层阴影。

值得留意的是，特朗普更点名雷神对战争需求反应最慢、扩产速度最慢，却是最积极将资金花在股东身上，而非美国军方需求的公司。他表示，若雷神想继续承接美国政府业务，「在其彻底整顿之前，无论如何都不会被允许再进行任何股票回购」。

