美最高法院最快本周五判决特朗普关税 或重大打击经济政策

美国最高法院日程表显示，今年1月9日被列为「意见发布日」，意味着本周五将成为特朗普关税案宣判的最早时间点。外界解读指出，若最高法院作出不利于特朗普的判决，将对其核心经济政策构成重大打击，也可能成为其重返白宫以来最具指标性的司法挫败。不过，特朗普政府据报亦已制定了在裁决不利的情况下重新征收进口关税的方案。

最高法院不会预告作出判决

综合媒体报道，特朗普政府2025年1月上台后援引美国《国际紧急经济权力法》，以不经过国会批准、直接颁布行政令的方式出台一系列加征关税措施。在美国联邦巡回上诉法院和美国国际贸易法院分别裁定一篮子关税政策违法后，特朗普政府向最高法院提出上诉，目前案件正在最高法院审理。

值得留意的是，美国最高法院不会提前宣布将对哪些案件发布判决，但美国大法官们到了华盛顿时间周五早上10时集体亮相时，可能会对所有已辩论的案件发布裁决。不过，由于美国高院已经同意加速审理关税案，因此外界认为关税案有相当机率列入本周五的公布名单。

特朗普强调需「谈判」空间

至于本案的争议焦点在于，特朗普以1977年《国际紧急经济权力法案》（IEEPA）宣布的「国家安全紧急状态」来征收所谓「对等关税」、「芬太尼关税」是否违法。虽然美国高院的大法官以保守派居多，但在去年11月的口头辩论中，多名保守派和所有自由派大法官都对《国际紧急经济权力法案》是否赋予总统广泛征收关税的权力表示怀疑。

特朗普周二则向众议院共和党人表示，最高法院即将作出重大裁决，希望大法官「做出对国家有利、正确的决定」，并强调总统必须具备在关税政策上「谈判与操作」的空间。

另一方面，自去年11月开庭后，知名预测市场Polymarket对特朗普打赢官司的预测机率已跌至20%区间，并维持至今。

