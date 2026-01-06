瑞银料中国今年GDP增长放缓至4.5% 有空间降准0.5厘

瑞银投资银行高级经济学家张宁指出，2026年中国经济面临房地产调整延续、出口增速放缓等挑战，料全年国内生产总值（GDP）增速温和放缓至4.5%，房地产销售及投资仍将下跌5%。他又指，人民币对其他货币不会贬值，因此难为出口带来额外助力，料出口增长将从去年约5%，放缓至今年约3%。

料今年消费补贴将不再扩大

消费方面，张宁料呈现「短期承压，长期向好」的格局，认为今年的消费补贴规模将不会扩大，对零售销售增长会形成一定阻力。他指出，2026年消费增速将温和放缓，但任然保持中低位数的增长，而股市上升为市民带来一定的财富效应，惟房价下跌将继续对整体消费者信心构成压力，料2027年或将迎来更明显的复苏态势。

有空间降准0.5厘

为应对经济下行压力，张宁认为，2026年政策将保持温和的支持力度，财政赤字可能维持在4%左右，未见大幅扩张，同时政策利率可能会再下调20个基点，存款准备金率则料下调25或50个基点，并加大流动性管理工具使用。

美元兑人民币汇率或见7算

人民币走势方面，瑞银指出，未来数年人民币将呈现渐进升值态势，但不会出现大幅波动，预期至今年底美元兑人民币汇率见7算，至明年底或走强至6.9，而相对于其他货币，人民币升值趋势明确。瑞银亚洲外汇及利率策略主管Rohit Arora则表示，人民币为其最看好的亚洲货币之一，即便美元复苏将对人民币带来影响，但总体预计2026年升值幅度约为5%至6%。他解释，中国不断增长的贸易顺差、制造业竞争力提升以及人民币国际化均有助于人民币走强。

Rohit Arora对日圆则相对看淡，预计到2026年第二季度日元兑美元汇率可能为158水平，且存在进一步走弱的风险。他指，日本的负实际利率环境引发较大规模资本外流，叠加财政宽松预期升温，将持续对日元及日本国债带来压力。

美元第二季将反弹

美元方面，Rohit Arora预计，美元将迎来复苏，于第一季度陷入类滞胀局面，此后逐步复苏。他具体说明道，美元指数在去年第四季度下跌后，2026年第一季度可能再跌2%，随后第二季反弹4%至5%。