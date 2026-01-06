特朗普或补贴美企重建委内瑞拉石油业 雪佛龙料占优 惟分析忧代价高昂

美国总统特朗普表示，美国可能会补贴能源公司重建委内瑞拉的石油产业，而且有关项目或在18个月内「启动并运行」。由于雪佛龙是唯一在委内瑞拉营运的大型美国石油公司，因此被视为具有优势；不过，有分析指出，对于美国石油巨头来说，要使委内瑞拉的石油产量恢复到90年代每天350万桶的峰值水平，「还有很长的路要走」，而且代价高昂。

特朗普：必须投入巨额资金

特朗普周二（6日）向美国国家广播公司（NBC）表示，「我认为我们可以在更短时间内完成（让美企重建委内瑞拉石油业务），但这需要一大笔钱」。他又强调，「必须投入巨额资金，石油公司会先花这笔钱，然后我们会透过税收或政府拨款来补偿他们」。

报道提到，美国政府最终是否同意补贴美国企业在委内瑞拉石油业的投资，或认为未来产生的收入足以弥补这笔费用，极可能成为美国石油公司权衡各种选项的关键因素。

当被问及是否与埃克森美孚、雪佛龙和康菲石油高层谈过时，特朗普表示现在透露他是否曾与任何人对话「为时尚早」，并补充「我与每个人都谈。」

雪佛龙属唯一当地营运美国油企

另一方面，雪佛龙是唯一在委内瑞拉营运的大型美国石油公司，因此具有优势，并被视为最大赢家。至于埃克森美孚和康菲石油因委内瑞拉已故前总统查韦斯（Hugo Chavez）于2007年将能源产业国有化并没收外国石油公司资产，已退出委内瑞拉。

目前雪佛龙透过美国政府颁发的特殊许可证，与委内瑞拉国有石油公司（Petróleos de Venezuela）维持合资企业。根据摩根大通指出，这些合资企业约占委内瑞拉石油产量的23%。事实上，雪佛龙（CVX）周一股价大升5.1%，收报163.85元；埃克森美孚（XOM）和康菲石油（COP）则分别升2.2%及2.6%，收报125.36美元及99.2美元。

至2040年资本支出或需1830亿美元

不过，据CNBC引述分析指出，对于美国石油巨头来说，要使委内瑞拉的石油产量恢复到90年代每天350万桶的峰值水平，「还有很长的路要走」，而且代价高昂。顾问公司Rystad Energy估计，未来15年仅维持原油日产量110万桶就需要约530亿美元的投资；到了2040年，若要提升至日产量300万桶，所需资本支出将增加两倍多，达到1,830亿美元。

此外，全球风险管理公司首席分析师Rasmussen认为，一个主要问题是委内瑞拉未来是否会回到类似马杜罗的政权，并再次将石油资产国有化。