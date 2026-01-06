港上月PMI降至51.9 仍连续5个月增长 经济学家：前瞻指数令人鼓舞

标普全球最新报告显示，12月香港采购经理指数（PMI）经季节调整后，由上月52.9降至51.9，连续5个月录得增长，反映营商环境中度好转。标普全球市场财智经济学家Usamah Bhatti表示，前瞻指数同样令人鼓舞，反映产能局限走向的积压工作指数，首次突破一年跌势，显示企业在需求与新订单更趋活跃之际，生产规模可望进一步扩大。此外，业者对未来一年生产的悲观情绪，已减退至2023年中最浅，尤其是本地经济前景，更加充满信心。

本土及海外销售额均见增长

报告指出，12月产出量和新增订单持续升势，尽管增幅较上月收窄，但依然明显。值得留意的是，企业从本土与海外巿场新接的销售额均见增长，反映客户需求广泛转强。另一方面，积压订单一年以来首次扩张，而价格数据则显示，投入成本进一步显著上涨， 促使产出售价升逾两年最高。

积压工作回复扩张

随著采购新增订单持续转旺，导致企业积压工作于2025年底回复扩张，为2024年12月以来最显著；但企业反而透过员工自然流失，偏向以精简人手作出应对。与此同时，采购库存已连续7个月上升，但增幅不大。企业还指出，供应商更加如期交货，表现自6月以来首次改善。

企业悲观情绪淡化

价格方面，12月的整体投入成本持续高企。报告指，成本升幅多少因原材料价格上涨，继而推动采购价格飙升所致，同时员工成本亦攀至2024年7月以来最高。面对高昂成本，香港私营企业于是提高售价，升幅为26个月最高，以此纾缓利润压力。

展望未来一年生产，企业12月的悲观情绪较上月淡化，多家公司明言对本地经济感到乐观，因此整体负面看法是2023年7月以来最浅；惟企业忧虑全球经济景气，以及关税影响。