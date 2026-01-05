Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉｜内地据报要求银行汇报贷款风险敞口 三桶油当地有业务 股价下挫

宏观经济
更新时间：20:36 2026-01-05 HKT
发布时间：20:36 2026-01-05 HKT

在美国采取军事行动拘捕委内瑞拉总统马杜罗后，中国金融监管机构迅速采取行动评估潜在风险。彭博引述知情人士报道，中国国家金融监督管理总局已要求政策性银行及主要商业银行，紧急报告对委内瑞拉的贷款风险敞口，并敦促加强相关信贷的风险监测。

中国石油换贷款 规模逾620亿美元

中国是委内瑞拉最重要的债权国，自2007年起透过「石油换贷款」模式，累计提供超过620亿美元贷款，以换取原油及矿产资源。目前未偿债务估计仍有约200亿美元。彭博社报道引述加州大学圣地亚哥分校教授Victor Shih表示，如果美国得逞，美国债权人和索赔人成为委内瑞拉债务的优先债权人，由于委内瑞拉政府和国有企业难以满足美国的要求和国内支出需求，中国债权人将面临更高的违约风险。

三桶油股价跌2至3%

在港上市的「三桶油」中海油（0883）、中石油（0857）及中石化（0386），因均在委内瑞拉拥有业务，股价周一应声受压，跌幅介乎1.92%至3.52%。

近年曾遇650倍超级通胀

委内瑞拉经济早已深陷危机，2018年曾出现年率逾65,000%（650倍）的超级通胀，尽管一度短暂受控，但分析预测其2026年通胀率可能反弹至225%左右。本国货币玻利瓦尔在过去半年对美元贬值超过62%。目前，一个成年人每月基本食品开支超过100美元，但法定最低月薪仅约3.3美元，恶劣情况导致近四分之一人口、超过700万人逃离家园，经济复原能力严重受损。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
9小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
13小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
4小时前
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
01:08
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
12小时前
委内瑞拉未来局势如何发展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
02:14
委内瑞拉未来局势如何发展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
即时国际
6小时前
有片│港铁阿伯不满霸位坐被阻路 一拳锤打马尾女 网民: 郁手打人已经输晒
00:32
有片│港铁阿伯不满霸位坐被阻路 一拳锤打马尾女 网民: 郁手打人已经输晒
突发
4小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
22小时前
万千星辉2025丨金刚首谈「婚讯」 揭开新郎神秘面纱 惊讶小仪嫁得出：佢老公真系好伟大
万千星辉2025丨金刚首谈「婚讯」 揭开新郎神秘面纱 惊讶小仪嫁得出：佢老公真系好伟大
影视圈
8小时前
尖沙咀星级酒店自助餐5折！$199起任食生蚝/雪花蟹脚/和牛/鹅肝/片皮鸭/鲍鱼
尖沙咀星级酒店自助餐5折！$199起任食生蚝/雪花蟹脚/和牛/鹅肝/片皮鸭/鲍鱼
饮食
10小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
14小时前