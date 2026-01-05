空袭委内瑞拉｜内地据报要求银行汇报贷款风险敞口 三桶油当地有业务 股价下挫

在美国采取军事行动拘捕委内瑞拉总统马杜罗后，中国金融监管机构迅速采取行动评估潜在风险。彭博引述知情人士报道，中国国家金融监督管理总局已要求政策性银行及主要商业银行，紧急报告对委内瑞拉的贷款风险敞口，并敦促加强相关信贷的风险监测。

中国石油换贷款 规模逾620亿美元

中国是委内瑞拉最重要的债权国，自2007年起透过「石油换贷款」模式，累计提供超过620亿美元贷款，以换取原油及矿产资源。目前未偿债务估计仍有约200亿美元。彭博社报道引述加州大学圣地亚哥分校教授Victor Shih表示，如果美国得逞，美国债权人和索赔人成为委内瑞拉债务的优先债权人，由于委内瑞拉政府和国有企业难以满足美国的要求和国内支出需求，中国债权人将面临更高的违约风险。

三桶油股价跌2至3%

在港上市的「三桶油」中海油（0883）、中石油（0857）及中石化（0386），因均在委内瑞拉拥有业务，股价周一应声受压，跌幅介乎1.92%至3.52%。

近年曾遇650倍超级通胀

委内瑞拉经济早已深陷危机，2018年曾出现年率逾65,000%（650倍）的超级通胀，尽管一度短暂受控，但分析预测其2026年通胀率可能反弹至225%左右。本国货币玻利瓦尔在过去半年对美元贬值超过62%。目前，一个成年人每月基本食品开支超过100美元，但法定最低月薪仅约3.3美元，恶劣情况导致近四分之一人口、超过700万人逃离家园，经济复原能力严重受损。