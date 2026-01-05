Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

植田和男称若经济符预期续加息 10年期债息创27年新高 日圆反失守「5算」

宏观经济
更新时间：17:49 2026-01-05 HKT
据日媒报道，日本央行总裁植田和男周一（5日）出席全国银行协会演讲时表示，若经济及物价走势符合央行预期，将继续推进加息政策。受加息预期升温影响，日本股债汇市场出现波动，其中具指标性的10年期日本国债收益率一度触及2.125%，创下27年新高；日圆汇价则再度走弱，其中美元兑日圆一度升穿157水平，每百日圆兑港元则曾跌至4.95算。

植田和男强调，如果经济与物价的预期能够逐步实现，央行将根据形势改善情况，继续上调政策利率。他解释，适度调整货币宽松力度，不仅有助顺利实现物价稳定目标，也将支持经济实现可持续的长期成长。

形容2025年经济展现韧性

回顾过去一年经济表现，植田形容这是「展现出韧性的一年」。尽管受到美国加征关税政策影响，令企业盈利面临下行压力，但日本经济仍持续温和复苏。

日本央行刚于2025年12月的货币政策会议上，决定将政策利率从0.5%上调至0.75%，创下30年来的最高水平。

