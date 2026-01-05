空袭委内瑞拉｜避险情绪推高金价 重上4400美元 忧地区局势趋复杂

美国突袭委内瑞拉后，引发地缘政治局势震荡，避险情绪推动金价今早升约1.6%至4,401美元，重回4,400美元关口之上，白银价格亦升近4%至约75.6美元水平，惟市场忧虑石油供应过剩下，油价一度下跌。

委内瑞拉空袭 | 贵金属市场成资金避风港

综合媒体报道，美国对委内瑞拉采取军事行动及逮捕该国领导人马杜罗后，市场对于地缘政治不确定性的本能反应，令贵金属市场再次成为资金的避风港。除了黄金及白银价格外，铂金和钯金等贵金属也全线上扬，其中钯金曾升逾3%至1,689.08美元。

有市场分析师指出，在地缘政治危机爆发初期，资金往往会第一时间撤离风险资产，转而配置具有避险属性的贵金属。同时，美国国务卿鲁比奥关于美国将利用石油影响力迫使委内瑞拉做出改变的言论，进一步加剧了市场对地区局势复杂化的担忧，从而支撑了金价走势。

委内瑞拉空袭 | 油价与金价立即脱钩

债券基金巨头PIMCO前行政总裁Mohamed El-Erian早前亦在社交媒体X上发文表示，马杜罗倒台后，可能会看到油价与金价立即脱钩，因委内瑞拉出口前景改善，石油价格或将下跌，当然这仍取决于该国的领导层更迭；同时，由于不确定性加剧，避险资金流入将令金价上涨。

委内瑞拉空袭 | 美元避险货币角色成疑

另一方面，富兰克林邓普顿研究所负责人Stephen Dover在社交媒体上表示，美国政府已表明愿意采取单边行动和使用武力，可能会加强各国在国家安全方面投入更多资金的趋势，加剧美元作为避险货币的不确定性，「同时引发人们对国际制度支柱恶化的进一步质疑」。美元指数今早则向上，升约0.3%至98.69水平。

委内瑞拉空袭 | 提防彭博商品指数再平衡

然而，摩根大通警告称，彭博商品指数作为一篮子大宗商品的基准指数，将于1月8日至1月14日期间，进行年度权重再平衡，可能会抑制贵金属近期的波动。摩通分析师Gregory Shearer早前提到，有关事件可能会导致约38亿美元白银和47亿美元黄金的抛售。

