耶伦警告美国「财政主导」加剧 忧长期低息求减债 沦「香蕉共和国」

多位重量级经济学家警告，美国正面临「财政主导」（Fiscal Dominance）的长期风险，即债务规模过大，可能迫使央行为了减轻政府债务偿付成本以维持低利率，而不是控制通胀。前美国财长兼联储局前主席耶伦（Janet Yellen）周日在美国经济学会年会小组讨论直言，相关风险正在加剧。前克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特更认为，现届政府根本未意识到危机的严重性。

先决条件正明显加强

耶伦警告，财政主导的先决条件正明显加强。她更提到，美国总统特朗普曾公开要求联储局降低利率，以减轻政府的债务偿付成本。

不过，耶伦此前曾严厉警告，若特朗普成功迫使联储局透过低息来缓解政府债务压力，美国恐面临沦为「香蕉共和国」（Banana Republic，意指政治不稳、经济依赖单一且通胀严重的贫穷国家）的风险。

根据国会预算办公室预测，今年美国联邦赤字将高达1.9万亿美元，使总债务达到相当于国内生产总值（GDP）比例约100%，预计未来十年将进一步升至118%。

梅斯特：最可怕是政府无知

同场出席的梅斯特（Loretta Mester）补充，她认为目前债务问题最「可怕」之处，在于特朗普政府官员似乎完全不理解当中蕴含的威胁。她表示，以往的政府即使最终没有负责任地控制赤字，至少知道自己正站在悬崖边上，「但我认为本届政府可能根本意识不到后果。」

若不解决 将为所有人带来麻烦

对于前景，耶伦虽然发出警告，但仍认为，随著社会保障和医疗保险濒临破产，这场危机或能成为催化剂，迫使国会达成跨党派的预算改革协议。「我怀疑美国最终会否真的走上财政主导的不归路，但危险绝对是真实存在的。」

然而，加州大学柏克莱分校经济学家David Romer直言，跨党派协议能避免一场财政灾难的情况不太乐观。他亦警告，美国面临严峻的财政问题，若不解决，将为所有人，包括联储局带来麻烦。