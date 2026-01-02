Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中指院料今年内房仍漫长去库存 销售额料跌6%

宏观经济
更新时间：22:12 2026-01-02 HKT
发布时间：22:12 2026-01-02 HKT

中指研究院最新报告揭示，2025年百城新房价格虽逆微涨2.58%，但二手房价却大跌8.36%，两者走势明显背驰。展望2026年，中指院预计全国新房销售面积与金额将继续下跌约6%，市场整体处于漫长「去库存」阶段。未来购买力将高度集中于「好城市、好房子」，改善型需求占比提升，但居民收入预期偏弱仍将限制市场整体复苏。预期今年新建商品房销售面积及销售额将按年跌逾6%。

回顾2025年，中指院指，市场呈现显著的结构性分化，全国百城新建住宅价格累计上涨2.58%，其中第四季度受核心城市高端项目入市带动，单季上涨0.93%；与此同时，百城二手住宅价格却累计下跌8.36%，且年末跌幅扩大。该机构指出，价格背离源于供需关系的变化，多数地区因新开工与土地成交大减，新房供应有限，支撑了价格；而二手房市场则因挂牌存量庞大，卖家普遍「以价换量」，导致价格持续承压。

政策支持是需求修复关键

中指院称，市场的下行调整已持续约四年半，新房销售面积较2021年高峰下降约五成，而伴随市场规模回落，购房需求的特征也发生根本性转变，即改善性需求占比提升。中指院指出，买家的购房决策更易受收入预期和市场信心影响，但当前居民就业与收入预期仍然偏弱，成为限制需求快速修复的核心因素。中指院指出，未来市场将集中更多结构性机会，即集中于「好城市+好房子」。

中指院预测，政策支持、经济好转及收入预期改善，将是需求修复的关键。该院预计，新入市项目价格有望保持稳定并高于市均，但早期在售项目价格仍面临压力，整体新房均价或延续小幅微降。在中性情形下，2026年全国新建商品房销售面积将按年下降6.2%，销售额则按年下跌6.8%。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
8小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
5小时前
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
影视圈
12小时前
调查揭港人平均39岁晋身千万富翁 百万资产变千万仅需8年 全靠3大理财习惯
调查揭港人平均39岁晋身千万富翁 百万资产变千万仅需8年 全靠3大理财习惯
投资理财
9小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
13小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
8小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出
90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出
影视圈
7小时前
宏福苑大火｜火灾逾一个月现奇迹 爱协圣诞元旦救两猫 人宠团聚迎新年
宏福苑大火｜火灾逾一个月现奇迹 爱协圣诞元旦救两猫 人宠团聚迎新年
突发
5小时前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
1小时前