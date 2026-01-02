中指院料今年内房仍漫长去库存 销售额料跌6%

中指研究院最新报告揭示，2025年百城新房价格虽逆微涨2.58%，但二手房价却大跌8.36%，两者走势明显背驰。展望2026年，中指院预计全国新房销售面积与金额将继续下跌约6%，市场整体处于漫长「去库存」阶段。未来购买力将高度集中于「好城市、好房子」，改善型需求占比提升，但居民收入预期偏弱仍将限制市场整体复苏。预期今年新建商品房销售面积及销售额将按年跌逾6%。

回顾2025年，中指院指，市场呈现显著的结构性分化，全国百城新建住宅价格累计上涨2.58%，其中第四季度受核心城市高端项目入市带动，单季上涨0.93%；与此同时，百城二手住宅价格却累计下跌8.36%，且年末跌幅扩大。该机构指出，价格背离源于供需关系的变化，多数地区因新开工与土地成交大减，新房供应有限，支撑了价格；而二手房市场则因挂牌存量庞大，卖家普遍「以价换量」，导致价格持续承压。

政策支持是需求修复关键

中指院称，市场的下行调整已持续约四年半，新房销售面积较2021年高峰下降约五成，而伴随市场规模回落，购房需求的特征也发生根本性转变，即改善性需求占比提升。中指院指出，买家的购房决策更易受收入预期和市场信心影响，但当前居民就业与收入预期仍然偏弱，成为限制需求快速修复的核心因素。中指院指出，未来市场将集中更多结构性机会，即集中于「好城市+好房子」。

中指院预测，政策支持、经济好转及收入预期改善，将是需求修复的关键。该院预计，新入市项目价格有望保持稳定并高于市均，但早期在售项目价格仍面临压力，整体新房均价或延续小幅微降。在中性情形下，2026年全国新建商品房销售面积将按年下降6.2%，销售额则按年下跌6.8%。