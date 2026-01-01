在岸人民币去年涨逾4% 创5年最大升幅 分析料续渐进升值

人民币汇率在2025年最后一个交易日走强，为全年升势画上句号。在岸人民币（CNY）收报6.989，上升11点子，创下2023年5月16日以来的新高。在岸人民币去年累升值4.43%，不仅结束了连续三年的跌势，更创下5年来最大的年度升幅。

昨日官方开出的中间价报7.0288，较上日上调60点子，同样创逾15个月新高，全年累计上涨近2.3%。离岸人民币（CNH）亦同步走强，日内高见6.9811。

对于2026年走势，招行金融市场部认为，中国外贸顺差可能维持现有规模，形成经常项下有较大的美元供给，预计人民币汇率将保持渐进升值趋势。

日圆去年汇率基本持平

相较于人民币的强势，日圆成为2025年少数未能受惠于美元疲弱而上升的主要货币。尽管日本央行在1月及12月初两次加息，但市场对其缓慢谨慎的步伐感到失望，全年汇率基本持平。

美元兑日圆周三汇率稳定在156.35附近。不过，三菱日联（MUFG）策略师认为，若市场情绪转变，日圆有望在明年第四季度回升至146兑1美元的水平。

