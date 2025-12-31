金管局：11月新批出按揭贷款291亿元　按月减少7%

香港住宅按揭市场活动持续降温。金管局今日公布2025年11月份统计调查结果，新批出按揭贷款额及新取用贷款额均见回落，整体拖欠比率则维持于低水平。同日公布的数据亦显示，外汇基金总资产规模在同期轻微收缩。

新批按揭额按月跌7% 一二手市场均见回落

数据显示，11月份新批出的按揭贷款额为291亿元，较10月份减少7%。其中，涉及一手市场交易批出的贷款额下跌12.6%至108亿元；涉及二手市场的批出贷款额亦跌2.3%至156亿元；转按交易批出的贷款则减少9.6%至27亿元。

同期，新申请贷款个案按月微减2.9%，至8019宗；新取用按揭贷款额亦减少2.3%至197亿元。市场定价基准方面，以香港银行同业拆息（H）作为定价参考的新批按揭贷款占比，由10月的91.9%微降至90.7%。

未偿还贷款总额微升 拖欠比率维持低位

截至11月底，本港未偿还按揭贷款总额按月微升0.3%，至19,135亿元。按揭贷款拖欠比率维持于0.14%的低水平，经重组贷款比率亦接近零。

外汇基金总资产略减 货币基础微增

金管局同日公布，截至11月底，外汇基金总资产为41,069亿元，较10月底减少107亿元。资产变动主要受外币资产减少99亿元影响，原因是已购入但未结算证券的月底余额下降，但减幅部分被发行绿色债券所得款项及投资收入所抵消。港元资产则减少8亿元，主要由于香港股票按市价重估。

货币发行局账目显示，11月底的货币基础为20,322亿元，较10月底增加55亿元，增幅0.3%，主要因未偿还外汇基金票据及债券市值增加，以及负债证明书总额上升所致。