在岸及离岸人民币双双升穿「7算」 传中资行出手买美元 避免升势过急

人民币汇价急升，其中美元兑在岸人民币今日（30日）盘中曾升约0.2%至6.99水平，是自2023年以来首次升穿7算；同时，随着美元回落，以及中国企业和出口商在年底进行外汇销售，离岸人民币上周已率先升破7算关口，最新则报6.984水平。

美元沽压重 因企业结汇需求大

据彭博引述消息报道，在岸人民币升穿7算后，有中资国有银行随即进场增加美元买盘；至于美元沽压沉重，部分原因是因为企业结汇需求。

报道又指，此次动向凸显北京当局的平衡之道，一方面希望引导人民币逐步升值，另一方面避免过快升值诱发热钱大量涌入。此外，本币走强有利于降低中国进口成本，并有助当局推动人民币国际化的长期目标。

大行续看好人币 明年睇6.8水平

华尔街大行更纷纷看好人民币将继续升值，高盛早前预测人民币12个月内见6.85，美国银行更将明年目标价定于6.8水平。事实上，人民币兑美元今年已累升约4.8%，有望创下5年来最佳年度表现。

然而，官方态度依然审慎。人行在12月底的报告中表示，将保持汇率弹性，同时防范「超调风险」；近期人行亦透过设定较预期弱的每日参考汇率，试图缓和人民币升值。

彭博策略师Mark Cranfield则认为，只要升势平稳，支持人民币持续升值的要素已齐备，而7算关口对人行而言未必有太大特殊意义。BNY市场策略师Wee Khoon Chong亦指出，受外资流入、经济复苏预期及科技股乐观情绪支持，对人民币于2026年继续上涨充满信心。