特朗普考虑起诉鲍威尔 直言「很想解雇他」 下月公布储局新主席人选

特朗普周一在与以色列总理内塔尼亚胡举行的记者会上，称鲍威尔是「蠢材」（Fool），更扬言正考虑就联储局总部翻新工程超支一事，以「严重失职」为由对鲍威尔提起诉讼。他又重申自己「很想解雇他」，并透露已锁定下任主席人选，料于明年1月公布。

特朗普指控鲍威尔工作不力，形容联储局正在进行的总部翻新工程只不过是「几栋小建筑」，却耗费天价。他表示，「我们正在考虑对鲍威尔提起诉讼，指控其严重失职。这是鲍威尔一手策划的项目，这个人就是不称职。」他更一度称「我很想解雇他，也许我现在仍然可能这么做。」

储局总部翻新费由19亿升至25亿

据联储局官网显示，联储局总部翻新工程最初预算为19亿美元，但因发现建筑内含有比预期更多的石棉、土壤有毒污染，加上地下水位问题，令预算膨胀至25亿美元。

此外，特朗普在称赞美国经济强劲期间，补充道「尽管我们联储局主席是个蠢材，但经济还是有这样的表现」。特朗普更称，上任美国总统拜登不应该提名鲍威尔续任。

随著鲍威尔的主席任期将于2026年5月结束。特朗普在周一亦暗示，他心目中青睐的人选没有改变，预计于明年1月宣布接替鲍威尔的人选。