Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普考虑起诉鲍威尔 直言「很想解雇他」 下月公布储局新主席人选

宏观经济
更新时间：09:57 2025-12-30 HKT
发布时间：09:57 2025-12-30 HKT

特朗普周一在与以色列总理内塔尼亚胡举行的记者会上，称鲍威尔是「蠢材」（Fool），更扬言正考虑就联储局总部翻新工程超支一事，以「严重失职」为由对鲍威尔提起诉讼。他又重申自己「很想解雇他」，并透露已锁定下任主席人选，料于明年1月公布。

特朗普指控鲍威尔工作不力，形容联储局正在进行的总部翻新工程只不过是「几栋小建筑」，却耗费天价。他表示，「我们正在考虑对鲍威尔提起诉讼，指控其严重失职。这是鲍威尔一手策划的项目，这个人就是不称职。」他更一度称「我很想解雇他，也许我现在仍然可能这么做。」

储局总部翻新费由19亿升至25亿

据联储局官网显示，联储局总部翻新工程最初预算为19亿美元，但因发现建筑内含有比预期更多的石棉、土壤有毒污染，加上地下水位问题，令预算膨胀至25亿美元。

此外，特朗普在称赞美国经济强劲期间，补充道「尽管我们联储局主席是个蠢材，但经济还是有这样的表现」。特朗普更称，上任美国总统拜登不应该提名鲍威尔续任。

随著鲍威尔的主席任期将于2026年5月结束。特朗普在周一亦暗示，他心目中青睐的人选没有改变，预计于明年1月宣布接替鲍威尔的人选。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
13小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
14小时前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
17小时前
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
社会
3小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
13小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
18小时前
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
2小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
21小时前
解放军放出无人机远拍台北101的影片。
00:17
围台军演︱解放军无人机远拍台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
14小时前