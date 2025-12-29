曾俊华为4新股破发「皱眉」 称金融中心地位得来不易 保守一点非坏事

前财政司司长曾俊华在社交平台发文表示，在前景不明朗下，有时还听到一些出奇地「乐观」的言论，例如今年香港金融市场如何亮丽、新股市场如何畅旺，但其个人可能比较保守审慎，当见到近日有4只新股在上市挂牌日，全部跌穿招股价，而且跌幅不少，「就不其然皱一皱眉」，点解会出现这样的情况呢？是否有些工夫做得疏忽或者做得不够呢？

「一唔小心，都可以毁于一旦」

翻查资料显示，上周一（22日）有4只同日挂牌新股全数跌穿招股价，包括明基医院（2581）首日大跌49.5%，为IPO改革以来表现最差新股；印象大红袍（2695）首日跌逾35%；华芢生物（2396）跌逾29%；以及南华期货（2691）跌逾24%。

曾俊华又指，早前证监会与港交所去信予新股保荐人，称留意到近期一些新上市申请质量下滑，以至出现一些不合规行为，值得大家留意；而香港拥有国际金融中心地位，「绝对唔系理所当然」，靠着前人几十年努力、得来不易，但是「一唔小心，都可以毁于一旦」，因此呼吁在未来一年，大家都宜谨慎行事，保守一点都不是坏事。

未来一年经济仍然相当难行

此外，如果从经济角度展望2026年，他认为未来一年仍然相当难行，尤其是地缘政治局势相当紧张，日本在美国撑腰下，由外交争端引发的社会经济断绝往还情况，不知何时才有机会摆平；美国方面，对华立场亦「五时花六时变」，所以一定要系充满戒心；至于其他西方国家，会否再次联手围堵中国呢？也不能够排除可能性，随时对香港经济社会造成冲击。

不过，曾俊华提到，过去一年在不同场合认识了不少来自不同界别的年青人，他们明白前景不是太明朗，但也希望在自己范畴，尽力开拓一条适合自己的路。他又认为，「我哋要相信佢哋嘅能力，希望喺一啲关键时刻，留多啲空间，放手畀呢班下一代发挥所长」。

