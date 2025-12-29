Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

离岸人民币曾破7算 官媒发文警告「永不要赌人币单边升值」

宏观经济
更新时间：12:46 2025-12-29 HKT
发布时间：12:46 2025-12-29 HKT

离岸人民币汇价（CNH）上周突破7算关口，一度见6.996水平，创下自2024年9月以来新高。面对汇价升势过急，内地两大官媒《上海证券报》及《中国证券报》周一（29日）齐齐发文「降温」，警告市场参与者「永远不要赌人民币单边升值」。离岸人民币最新今早升势稍回，美元兑人币报7.0094美元。

分析师料官方不会放任升值

人民币年初至今累计升幅已逾4%，但内地官媒《上海证券报》周一发文，引用分析师观点发出警告，称外汇市场难以预测，建议外贸企业不要押注人民币汇率单边走势。国联民生证券研究所宏观分析师邵翔认为，随著人民币升值压力上升，官方拥有丰富的政策工具，不会放任人民币汇率大幅升值。

美元指数仍存在上升可能

另外，《中国证券报》的文章亦指出，未来美元指数仍存在持续上升的可能，受外部环境反复多变及中美利差仍明显倒挂影响，人民币目前的单边升值走势是不可持续的。文章更称，双向波动将继续成为常态。

《中国证券报》进一步指出，人民币汇率走势仍存在较大的不确定性，呼吁企业和金融机构切勿盲目跟风、赌汇率走势，应坚持风险中性理念，做好汇率风险管理。

事实上，北京方面长期以来一直试图阻止人民币出现其认为的过度波动。中国人民银行货币政策委员会早前的《2025年金融稳定报告》指出，要坚持市场在汇率形成中的决定性作用，同时要防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

