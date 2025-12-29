离岸人民币曾破7算 官媒发文警告「永不要赌人币单边升值」
更新时间：12:46 2025-12-29 HKT
发布时间：12:46 2025-12-29 HKT
发布时间：12:46 2025-12-29 HKT
离岸人民币汇价（CNH）上周突破7算关口，一度见6.996水平，创下自2024年9月以来新高。面对汇价升势过急，内地两大官媒《上海证券报》及《中国证券报》周一（29日）齐齐发文「降温」，警告市场参与者「永远不要赌人民币单边升值」。离岸人民币最新今早升势稍回，美元兑人币报7.0094美元。
分析师料官方不会放任升值
人民币年初至今累计升幅已逾4%，但内地官媒《上海证券报》周一发文，引用分析师观点发出警告，称外汇市场难以预测，建议外贸企业不要押注人民币汇率单边走势。国联民生证券研究所宏观分析师邵翔认为，随著人民币升值压力上升，官方拥有丰富的政策工具，不会放任人民币汇率大幅升值。
美元指数仍存在上升可能
另外，《中国证券报》的文章亦指出，未来美元指数仍存在持续上升的可能，受外部环境反复多变及中美利差仍明显倒挂影响，人民币目前的单边升值走势是不可持续的。文章更称，双向波动将继续成为常态。
《中国证券报》进一步指出，人民币汇率走势仍存在较大的不确定性，呼吁企业和金融机构切勿盲目跟风、赌汇率走势，应坚持风险中性理念，做好汇率风险管理。
事实上，北京方面长期以来一直试图阻止人民币出现其认为的过度波动。中国人民银行货币政策委员会早前的《2025年金融稳定报告》指出，要坚持市场在汇率形成中的决定性作用，同时要防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
2025-12-28 09:30 HKT