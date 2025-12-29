Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日央行会议纪录暗示未来再加息 称实质利率处全球极低水平

宏观经济
更新时间：10:30 2025-12-29 HKT
发布时间：10:30 2025-12-29 HKT

日本央行今日（29日）公布12月货币政策会议纪录显示，虽然当局已上调基准利率至0.75厘，创下30年来新高，但委员会成员认为目前实质利率仍处于极低水平，暗示未来将进一步加息。

植田和男：很难界定中性利率

据彭博报道，有委员会成员在会议上表示，日本实际利率目前是全球最低水平，考虑到汇率变动对物价影响，央行适宜调整货币宽松程度。此外，有成员附和，指目前政策利率距离中性利率（Neutral Rate）水平仍有相当大的距离。

日本央行总裁植田和男亦表示，很难精确界定中性利率，即政策利率既不刺激也不抑制经济的水平。部分成员亦认为难以锁定该水平，应保持政策灵活性。日本央行研究则显示，中性利率位于1厘至2.5厘的广泛范围内。

经济学家料半年后再加息

会议纪录又显示，有成员建议央行应以几个月为间隔调整政策，与市场的预期相若。彭博调查的经济学家预计，大约6个月后将再次加息，许多人预测本轮加息周期的终端利率（Terminal Rate）为1.25厘。日本央行前执行董事早川英男早前更表示，央行可能在2027年初将利率上调至1.5厘。

值得注意的是，日本首相高市早苗并未反对日本央行的最新加息行动，仅持审慎态度。内阁府代表在会上表示，必须充分关注企业固定投资和企业利润等因素的未来发展。

