内地明年实施更积极财政政策 蓝佛安：财政要在扩大内需、畅通经济循环中发挥作用

中国财政部召开全国财政工作会议称，2026年将继续实施更加积极的财政政策，扩大财政支出盘子，确保必要支出力度，将大力提振消费，深入实施提振消费专项行动，积极扩大有效投资，加大对新质生产力、人的全面发展等重点领域投入。财政部部长蓝佛安表示，中国国内需市场潜力巨大，财政要在扩大内需、畅通经济循环中积极发挥作用。

明年将优化政府债券工具组合 发挥其效益

财政部指出，2026年财政工作将优化政府债券工具组合，更好发挥债券效益；此外，将提高转移支付资金效能，增强地方自主可用财力。将持续优化支出结构，强化重点领域保障。加强财政金融协同，放大政策效能。

财政部表示，2026年将进一步增加财政科技投入，完善财政科技经费管理，强化企业科技创新主体地位。实施制造业重点产业链高质量发展行动，开展新一批制造业新型技术改造城市试点，加快构建现代化产业体系。

会议要求，促进居民就业增收，支持办好人民满意的教育，提高医疗卫生服务保障水平，完善社会保障体系，在满足民生需求中拓展发展空间。此外，要坚持稳扎稳打与大胆探索相结合，深化财税体制改革。坚持管好资产与用好资产相结合，推动健全国有资产管理体系。