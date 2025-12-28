白银价格急升 马斯克直言「This is not good」

近期白银价格强势，上周五单日升逾一成至79.196美元，一周累升近18%。不过，Tesla行政总裁马斯克对白银价格升势表示担忧，直言「This is not good」。

许多工业生产需要白银

马斯克在社交媒体平台X发文表示，在许多工业生产过程中，都需要白银。事实上，白银与黄金不同，不仅是避险资产，更是工业金属，除了应用于在电动车领域外，在光伏产业、电子元件和医疗设备中都具有不可替代的作用。

另有媒体引述分析指出，全球白银市场已连续5年处于结构性赤字状态，实体库存正迅速枯竭，主要交易所的库存水平大幅下降，市场正面临一场即时的供应挤压，而非单单避险情绪推动的上涨。根据2025年数据显示，全球白银需求量达12.4亿盎司，但供应量仅10.1亿盎司，即市场面临1亿至2.5亿盎司的供应缺口。

另一方面，中国日前宣布明年1月1日起，将对白银实施出口管制，企业出口白银需要获得许可，也成为白银价格近日急升的因素之一。

