中国11月规模以上工业企业利润跌13.1%

宏观经济
更新时间：09:46 2025-12-27 HKT
发布时间：09:46 2025-12-27 HKT

国家统计局公布，1至11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额66268.6亿元，同比增长0.1%，自今年8月份以来累计增速连续四个月保持增长。11月份，规模以上工业企业利润同比下降13.1%。

国家统计局工业司首席统计师于卫宁指，1至11月份，规模以上工业企业利润增速有所回落，但仍然延续8月份以来的增长态势，以装备制造业、高技术制造业为代表的新动能行业保持较快增长，工业经济转型升级有序推进。

工信部料全年工业增加值升5.9%

另外，全国工业和信息化工作会议于大前天起一连两日在北京召开，中国工信部预计，今年全年规模以上工业增加价值年增5.9%。分析指随着内地新质生产力稳步发展及新型政策性金融工具等政策发力显效，有望继续对工业生产形成支撑。

工信部负责人于会议上透露，2025年工业经济稳中有进，预计全年规模以上工业增加值年增5.9%。数据显示，今年1至11月规模以上高技术制造业、设备制造业增加价值较去年同期分别成长9.2%及9.3%。会议亦深入实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案，包括培育壮大新兴产业和未来产业、支持人工智能攻关等。

此外，内媒报道，内地电动车市场明年1月起将会应对国家新标准落实推行，该标准是全球首个强制性汽车电限值标准。新标准综合考虑纯电动乘用车电耗现状等情况，提出了不同车重下的电耗限值，较上一版推荐性标准加严约11%。

