深交所推2026年费用减免措施 料减逾8亿元人民币

据内媒报道，深交所今日（26日）发布《关于减免2026年度相关费用的通知》，推出6项2026年减免费用的措施，料整体费用将降低逾8亿元人民币。

「真金白银」帮助企业及投资者

报道指出，本次减费涉及深市股票、基金、债券等品种，覆盖上市、交易、服务等环节，一共有6项措施，包括免收上市公司上市费，免收基金上市费，免收债券（不含可转债）及资产支持证券的交易经手费，免收基金、债券（不含可转债）及资产支持证券等产品的交易单元流量费，减免深市交易通信及深证云相关费用，减半收取股东大会网络投票服务费。

报道还指，深交所减免费用的力度逐年加大，利用「真金白银」的惠企利民措施，有助提升市场主体及投资者的利益。