预言明年爆「史上最惨烈」金融危机 罗杰斯：可考虑将部分资产转移到瑞士

有「商品大王」之称的罗杰斯预言，明年将爆发「史上最惨烈」的全球金融危机，届时不止美日股市受冲击，甚至可能牵动全球经济体系。同时，他质疑日本首相高市早苗的「负责任的积极财政」，恐让利率攀升并加重国债负担，并说：「长期来看将带来巨大痛苦」。投资者要守护资产，他认为美元相对安全，也可考虑将部分资产转到瑞士等海外国家。

外电报道，罗杰斯与「和民集团」创办人兼CEO渡边美树对谈时，被问及「大冧市」是否随时可能发生，罗杰斯表示，问题不在于会否发生，而是何时发生。

各国债务过度堆积

他解释道，新冠疫情之后，各国债务过度堆积，因此若发生大崩盘，规模恐将非同小可，并形容「下一场金融危机将是人生中最惨烈的一次。」

地缘政治方面，罗杰斯认为日本不应卷入中美对立，因为若发生台海冲突，美国未必能够获胜。他亦预警，贸易战往往会演变成真正的战争。

谈及如何守护资产，罗杰斯认为，美元相对安全，此外也可考虑将部分资产转移到瑞士等海外国家。事实上，罗杰斯于今年8月曾表示，已清仓所有美股，仅持有全球两个国家的股票，中国是其中之一。

