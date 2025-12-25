Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

预言明年爆「史上最惨烈」金融危机 罗杰斯：可考虑将部分资产转移到瑞士

宏观经济
更新时间：09:24 2025-12-25 HKT
发布时间：09:24 2025-12-25 HKT

有「商品大王」之称的罗杰斯预言，明年将爆发「史上最惨烈」的全球金融危机，届时不止美日股市受冲击，甚至可能牵动全球经济体系。同时，他质疑日本首相高市早苗的「负责任的积极财政」，恐让利率攀升并加重国债负担，并说：「长期来看将带来巨大痛苦」。投资者要守护资产，他认为美元相对安全，也可考虑将部分资产转到瑞士等海外国家。

外电报道，罗杰斯与「和民集团」创办人兼CEO渡边美树对谈时，被问及「大冧市」是否随时可能发生，罗杰斯表示，问题不在于会否发生，而是何时发生。

各国债务过度堆积

他解释道，新冠疫情之后，各国债务过度堆积，因此若发生大崩盘，规模恐将非同小可，并形容「下一场金融危机将是人生中最惨烈的一次。」

地缘政治方面，罗杰斯认为日本不应卷入中美对立，因为若发生台海冲突，美国未必能够获胜。他亦预警，贸易战往往会演变成真正的战争。

谈及如何守护资产，罗杰斯认为，美元相对安全，此外也可考虑将部分资产转移到瑞士等海外国家。事实上，罗杰斯于今年8月曾表示，已清仓所有美股，仅持有全球两个国家的股票，中国是其中之一。

相关文章：罗杰斯清仓美股 续持中国资产 忧下一经济危机是有生以来最严重
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
18小时前
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
12小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
11小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
17小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
19小时前
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
影视圈
10小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
23小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
19小时前
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
影视圈
16小时前