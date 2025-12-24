Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美法官准H-1B签证申请费增至10万美元 另取消抽签安排 高薪人士优先

宏观经济
更新时间：14:42 2025-12-24 HKT
发布时间：14:42 2025-12-24 HKT

美国联邦法官表示，特朗普政府可以继续推进对新H-1B签证申请征收10万美元费用的计划。另一方面，美国国土安全部周二（23日）公布，改革H-1B工作签证的分配机制，取消原有的随机抽签制度，改为优先考虑高技能和高薪外国专业人士，明年2月27日生效，适用于2027年财政年度的H-1B签证申请季。

美国商会仍可上诉

综合媒体报道，美国联邦地区法官Beryl Howell周二在裁决中称，特朗普大幅提高签证申请费用的做法符合法律规定。不过，美国商会仍可就本次裁决上诉。目前有关裁定对于依赖引进海外高技能人才的美国科技公司而言是一次挫折，但有利于美国政府限制移民及刺激美国工人需求的行动。

美国商会执行副总裁Daryl Joseffer在声明中表示，10万美元的费用令H-1B签证的成本高得令人无法承受，并指对法院裁决感到失望，正在考虑进一步的法律途径，以确保H-1B签证项目运作符合国会立法本意，即让各种规模的美国企业都能取得推动增长所需的全球人才。

此案由美国商会提出诉讼，主张提高H-1B申请费用违法，因为此举凌驾联邦移民法，并超出国会赋予的费用设定权限，由华盛顿特区联邦地方法院审理。

科企持有H-1B签证数量多

H-1B签证计划是以就业为基础的移民制度核心之一，允许美国企业聘用具大学学历、从事专业工作的外籍人士。根据美国政府资料，亚马逊、Tata Consultancy Services、微软、Meta与苹果，都是持有H-1B签证数量最多的企业之一。

至于取消随机抽签制度的新规定，是特朗普政府重塑H-1B项目的一部份，目标是限制签证流向低薪职位，将资源集中于被认为「经济价值更高」的高技能、高收入外籍劳动力。
 

