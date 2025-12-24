委内瑞拉局势升温 金价冲破4500美元创新高 大行续看好前景

受委内瑞拉局势升温及美国减息预期刺激，金价再创历史新高。现货金价今早（24日）突破每盎司4,500美元大关，并曾高见4525美元，最新报4,509美元，日内升约0.5%，为第4个交易日上升。

交易员押注明年再减息

据彭博报道，美国早前对委内瑞拉油轮实施封锁的紧张局势，进一步强化黄金作为避险资产的吸引力。与此同时，交易员押注联储局明年将进一步调低利率，有利于无收益的贵金属表现。

年初至今，金价累计升幅逾70%，升势背后动力来自各国央行积极吸纳，以及交易所买卖基金（ETF）资金持续流入。据世界黄金协会数据显示，除5月外，今年每月黄金ETF持仓量均录得增长，其中全球最大贵金属ETF——SPDR Gold Trust今年持仓量已增加逾两成。

高盛看好后市 目标价4900美元

此外，美国总统特朗普重塑全球贸易格局的激进行为，以及其对联储局独立性的威胁，亦为黄金升势注入动力。高盛等多家大行亦看好金价前景，预测2026年价格仍将持续上扬，基准情景目标价看每盎司4,900美元，且存在上行风险。