特朗普批「数据向好反跌市」现象 警告不同意其观点不能成储局主席

美国总统特朗普于自家社交平台Truth Social发文称赞最新GDP数据，同时亦批评现今市场在经济数据向好时反而下跌，更向未来的联储局主席人选设下「红线」，扬言若不同意其看法，就不可能成为主席。

特朗普表示，在民主党导致停罢的下行压力下，GDP增速依然达4.2%，远超2.5%的预期。但他直言，当今市场在好消息出现时，股市反而持平或下跌，并归因于华尔街思维已变，认为好消息意味联储局会担忧潜在通胀而立即加息。

斥强劲市场不会引发通胀 「愚蠢才会」

特朗普称，这意味美国不可能再拥有过去繁荣的市场，直言「强劲的市场，甚至是异常强劲的市场，并不会引发通胀，愚蠢才会！」

他坦言，希望新任联储局主席在市场表现良好的时候降低利率，而非毫无理由地摧毁市场。「我想要的是一个很多年代都未曾见过的市场，一个在好消息出现时上涨、坏消息出现时下跌的市场，这才是应有的情况，也是过去的情况」。

特朗普表示，若非那些「书呆子」摧毁上升趋势，美国GDP本可在一年内提高10%至20%，甚至更多；又指「美国应该因为成功而获得奖励，而不是被成功拖累。任何不同意我这种看法的人，都不可能成为联储局主席」。