内地推互联网平台价格行为规则 不得夸大宣传补贴金额

国家发改委、市场监管总局和国家网信办发布《互联网平台价格行为规则》，要求平台经营者、平台内经营者不得利用平台规则、数据和算法等手段，相互串通，操纵市场价格；平台经营者应公平公正开展补贴促销，不得虚假、夸大宣传补贴金额和力度。

明年4月起施行

《行为规则》将自明年4月10日起施行，其中明确平台经营者、平台内经营者依法行使自主定价权，合理制订价格；不得捏造、散布涨价讯息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨。

平台经营者应当根据商品或者服务的价格、销量、信用等以多种方式向消费者显示商品或者服务的搜索结果。

不得低于成本销售商品 排挤对手

平台经营者开展竞价排名或者提供排名推荐服务的，应当向参与竞价的平台内经营者告知搜索排序、推荐和竞价排名的规则。

《行为规则》指出，平台经营者、平台内经营者不得以排挤竞争对手或者独占市场为目的，以低于成本的价格销售商品或者提供服务。

