日本央行加息0.25厘符预期 日圆跌至4.98算 植田和男：将继续上调政策利率

宏观经济
更新时间：15:08 2025-12-19 HKT
发布时间：11:32 2025-12-19 HKT

日本央行一如市场预期加息0.25厘，政策利率由0.5厘升至0.75厘，为30年来最高水平。报道指，日本央行是以9:0一致投票通过政策决议，若经济和物价前景实现，预计将继续加息。

加息消息公布后，日圆汇价偏弱，美元兑日圆曾升至156水平，每百日圆兑港元跌至4.98算。

据共同社报道，日本央行行长植田和男在记者会上表示，如果经济和物价变动符合预期，将继续上调政策利率，并调整货币宽松的力度，表明了今后继续加息的方针。

息口自1995年以来最高

日本央行将基准利率上调0.75厘，是自1995年以来的最高水平。日本于去年开始政策正常化，放弃了自2016年以来实施的全球唯一的负利率政策。自此日本央行一直坚持逐步提高利率的立场，表示其目标是看到工资和物价上涨的「良性循环」。

日本通胀率已连续44个月高于央行2%的目标，今日较早时公布11月CPI增长2.9%。据劳工部数据，高通胀已对实际工资造成压力，实际工资已连续10个月下降。

不过，加息可能会加剧日本经济的下行风险。第三季度修正后的GDP数据显示，经济收缩幅度超过最初估计，按月收缩0.6%，按年率计收缩2.3%。

今次加息亦正值日本政府债券收益率创下数十年新高，增加了日本更高借贷成本的风险，并加剧了财政压力。据国际货币基金组织的数据，亚洲第二大经济体已拥有全球最高的债务与GDP比率，接近230%。

↓即睇减息部署↓

