中国减持美国国债118亿美元 持有量降至2008年来最低
更新时间：11:02 2025-12-19 HKT
发布时间：11:02 2025-12-19 HKT
发布时间：11:02 2025-12-19 HKT
中国10月减持美国国债118亿美元，持有量降至6887亿美元，创出2008年以来的最低。
据美国财政部周四公布的数据，美国国债10月海外总持仓下降58亿美元，至9.24万亿美元，主要由于中国大幅抛售而下降。
美国国债最大的海外持有国的日本，其持仓增加107亿美元，达到1.2万亿美元，触及2022年7月以来最高水平。英国的持有规模排第二，持仓增加了132亿美元，达到8779亿美元。
持仓规模排名第三的中国10月减持美国国债118亿美元，至6887亿美元，创2008年以来的最低。被市场分析视为中国托管账户所在地的比利时同月增持16亿美元，达到4684亿美元。
