美国11月CPI重回2%区间 提振风险偏好 巴克莱：数据不会引发过度反应

宏观经济
更新时间：21:37 2025-12-18 HKT
发布时间：21:37 2025-12-18 HKT

美国公布今年最后一份CPI数据，11月CPI按年增长2.7%，预估为增长3.1%。分析指，若通胀重回2%区间，将明显提振风险偏好，并可能为美股年末「圣诞行情」打开空间。

另外，美国至12月13日当周初请失业金人数22.4万人，预期22.5万人，前值由23.6万人修正为23.7万人。

1月降息可能性升至28.8%

11月份消费者价格指数（CPI）公布后，美国联邦基金利率期货显示，美联储1月份降息的可能性从26.6%上升至28.8%。

数据质量存疑

巴克莱全球股票战术策略主管亚历山大·奥特曼（Alexander Altmann）指出，市场已普遍认为这份数据「要么无关紧要，要么质量存疑」，不会引发过度反应。当前共识预期11月整体CPI同比约为2.6%至2.7%，核心CPI同比约为3.2%至3.3%。

美国劳工统计局明确表示，由于缺少10月完整数据，本次11月CPI报告将无法提供整体指数和核心指数的月度环比对比，仅能展示同比数据和部分分项情况。这意味着投资者难以准确评估通胀的短期动态变化，报告的参考价值显著降低。

