本周再有联储局主席面试 贝森特：特朗普拣人非常审慎

宏观经济
更新时间：10:40 2025-12-17 HKT
发布时间：10:40 2025-12-17 HKT

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）表示，本周将再进行一或两次联储局下任主席的面试，总统特朗普可能在明年1月初宣布人选。

贝森特周二受访时表示，下任主席遴选「按照总统的步调来，他一直都非常、非常审慎」，又透露特朗普在面试中询问候选人对联储局政策、架构、未来方向及经济的看法时，「非常直截了当」。

面试人选传为储局理事沃勒

他猜测任命结果将在「1月初」宣布，未明确透露本周谁将接受面试。《华尔街日报》引述消息报道，特朗普预计周三对联储局理事沃勒（Chris Waller）进行主席面试。

贝森特周二较早时称赞了两位候选人 —— 国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）和前联储局理事沃什（Kevin Warsh），称两人 「非常、非常胜任」。特朗普上周受访时指这两位是他的首选人选。

另外，对于如果哈塞特成为新任联储局主席，将没有独立做出决定的能力。贝森特表示，历届政府中其他顶尖经济助手也曾担任联储局领导职务，包括曾在克林顿政府时期担任经济顾问委员会主席的耶伦，以此驳斥了「人们没有自主性、无法独立决策」的说法。

贝森特又透露，特朗普曾在某次访谈中质疑联储局为何需要数百名享有博士学位的经济学家，「当时没人能给出令人信服的答案。」

相关文章：哈塞特据报与特朗普关系过于密切 受具影响力人士抵制 接任储局主席机会减

中国巨额贸易顺差不可持续

此外，贝森特预测，明年第一季将有1000亿至1500亿美元的退税，这将有助于提振经济增长。他还表示，今年全年美国国内生产毛额增速有望达到3.5%。

谈及中国时，贝森特表示，至今为止中国在贸易休战方面「采取了我们商定的所有行动」。他重申中国决策者需要提振内需，并指出北京持续保持目前的贸易顺差是不可持续的，「世界无法承受一个拥有万亿美元贸易顺差的中国。」

相关文章：摩通戴蒙撑沃什任联储局主席 忧哈塞特上任触发长息向上

 

↓即睇减息部署↓

