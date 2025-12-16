非农就业人数增加6.4万人 失业率至新高 鸽派倾向或加强

美国劳工统计局（BLS）发布非农就业报告，11月非农就业人数增加6.4万人，高低于预期的4.4万人；失业率为4.6%，高于市场预期，为2021年9月来新高；10月非农就业人数按月下降10.5万人，市场预期为下降2.5万人，美国8-9月非农就业人数合计下修3.3万人。就业数据公布后，市场对联储局1月减息的预期概率小幅升至24.4%，数据公布前为22%。

另外，美国10月零售销售按月持平，预期增长0.10%，前值增长0.20%。

业界专家普遍对数据品质表示忧虑。毕马威美国首席经济学家黛安 · 斯沃克（Diane Swonk）表示，虽然能够获得一些数据总比没有数据要好，但它反映的是一个不断变化的经济环境，且数据仍然不完整，难以得出确切结论。

专家：失业率上升将加强美联储的鸽派倾向

摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson指出，市场已回到一种熟悉状态：经济好消息是美股坏消息，经济坏消息反而可能是好消息。就业过强意味著降息空间受限，而就业温和走弱，则有助于巩固宽松预期。

三菱日联金融集团外汇分析师Michael Wan在一份研究报告中说，如果11月非农就业数据令人失望，失业率上升，这将加强美联储的鸽派倾向，并可能加速美元的抛售，市场应该为利率和外汇的波动做好准备。