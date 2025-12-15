Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本制造商信心近4年最高 强化加息预期 每百日圆重上「5算」

宏观经济
更新时间：14:32 2025-12-15 HKT
发布时间：14:32 2025-12-15 HKT

日本央行本周五（19日）公布议息结果前，当地大型制造商信心升至近4年来最高水平，反映企业面对外部不确定性时仍保持韧性，进一步加强市场对于本周加息的预期，并刺激日圆汇价向上。其中，每百日圆兑港元重上「5算」，报5.0188水平，单日升约0.47%；美元兑日圆则报155.03水平。

非制造业信心也维持高位

据外媒报道，日本央行周一公布的季度短观调查报告显示，大型制造业信心指数从9月份的14，升至本月的15，符合经济学家的中位数预期，且为连续第三个季度改善。同时，大型非制造业企业的信心指数也维持在34的高位，接近1990年代初以来的最高水平。

报道指出，有关结果支持了日本央行行长植田和男及其委员会成员对经济复苏的判断，缓解了早前对于美国关税政策可能对日本出口导向经济造成重大打击的担忧。此外，Dai-Ichi Life Research Institute执行经济学家Hideo Kumano更明言，报告降低了日本央行的担忧程度，本周较后时间的加息已变得「板上钉钉」。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
4小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
22小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
16小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
5小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
投资理财
8小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
19小时前
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
01:43
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
社会
3小时前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
社会
7小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
6小时前