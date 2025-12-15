日本制造商信心近4年最高 强化加息预期 每百日圆重上「5算」

日本央行本周五（19日）公布议息结果前，当地大型制造商信心升至近4年来最高水平，反映企业面对外部不确定性时仍保持韧性，进一步加强市场对于本周加息的预期，并刺激日圆汇价向上。其中，每百日圆兑港元重上「5算」，报5.0188水平，单日升约0.47%；美元兑日圆则报155.03水平。

非制造业信心也维持高位

据外媒报道，日本央行周一公布的季度短观调查报告显示，大型制造业信心指数从9月份的14，升至本月的15，符合经济学家的中位数预期，且为连续第三个季度改善。同时，大型非制造业企业的信心指数也维持在34的高位，接近1990年代初以来的最高水平。

报道指出，有关结果支持了日本央行行长植田和男及其委员会成员对经济复苏的判断，缓解了早前对于美国关税政策可能对日本出口导向经济造成重大打击的担忧。此外，Dai-Ichi Life Research Institute执行经济学家Hideo Kumano更明言，报告降低了日本央行的担忧程度，本周较后时间的加息已变得「板上钉钉」。

