内地11月「三头马车」数据逊预期 零售仅升1.3% 工业增长4.8%

内地公布俗称「三头马车」经济数据，当中11月社会消费零售总额按年增长1.3%，逊于市场预期的2.8%；11月规模以上工业增加值按年增长4.8%，亦逊于预期的5%；而今年首11个月固定资产投资则按年下跌2.6%，跌幅较预期的2.3%为高。

除汽车以外消费品按年增2.5%

国家统计局公布，11月社会零售总额按年增1.3%，为2022年12月以来最低；除汽车以外消费品按年则增2.5%。以今年1至11月计，社会零售消费按年增4%，除汽车以外则增长4.6%。

11月规模以上工业增加值按年增4.8%，为2024年8月以来最低，并较上月收窄0.1个百分点。以今年1至11月计，规模以上工业增加值按年增6%。

今年首11个月固定资产投资则按年跌2.6%，为2020年6月以来最大跌幅。今年1至11月房地产开发投资按年跌15.9%，其中住宅投资按年跌15%。

新建商品房销售面积跌7.8%

此外，今年1至11月份，新建商品房销售面积78,702万平方米，按年下降7.8%；其中住宅销售面积下降8.1%。新建商品房销售额75,130亿元，下降11.1%；其中住宅销售额下降11.2%。

截至11月底，商品房待售面积75,306万平方米，按月减少301万平方米。其中，住宅待售面积减少284万平方米。至于今年1至11月份房屋新开工面积为53,457万平方米，下降20.5%。其中，住宅新开工面积39,189万平方米，下降19.9%。

11月城镇调查失业率5.1%

就业方面， 今件1至11月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%；11月份全国城镇调查失业率则为5.1%，与上月持平。

本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为4.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，与上月持平。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。

国统局：经济运行整体平稳

国统局表示，11月国民经济运行整体平稳，延续稳中有进发展态势。但外部不稳定、不确定因素较多，国内有效需求不足，经济运行面临不少挑战。当局又指，下阶段将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，著力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。