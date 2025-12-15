Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地11月「三头马车」数据逊预期 零售仅升1.3% 工业增长4.8%

宏观经济
更新时间：10:22 2025-12-15 HKT
发布时间：10:22 2025-12-15 HKT

内地公布俗称「三头马车」经济数据，当中11月社会消费零售总额按年增长1.3%，逊于市场预期的2.8%；11月规模以上工业增加值按年增长4.8%，亦逊于预期的5%；而今年首11个月固定资产投资则按年下跌2.6%，跌幅较预期的2.3%为高。

除汽车以外消费品按年增2.5%

国家统计局公布，11月社会零售总额按年增1.3%，为2022年12月以来最低；除汽车以外消费品按年则增2.5%。以今年1至11月计，社会零售消费按年增4%，除汽车以外则增长4.6%。

11月规模以上工业增加值按年增4.8%，为2024年8月以来最低，并较上月收窄0.1个百分点。以今年1至11月计，规模以上工业增加值按年增6%。

今年首11个月固定资产投资则按年跌2.6%，为2020年6月以来最大跌幅。今年1至11月房地产开发投资按年跌15.9%，其中住宅投资按年跌15%。

新建商品房销售面积跌7.8%

此外，今年1至11月份，新建商品房销售面积78,702万平方米，按年下降7.8%；其中住宅销售面积下降8.1%。新建商品房销售额75,130亿元，下降11.1%；其中住宅销售额下降11.2%。

截至11月底，商品房待售面积75,306万平方米，按月减少301万平方米。其中，住宅待售面积减少284万平方米。至于今年1至11月份房屋新开工面积为53,457万平方米，下降20.5%。其中，住宅新开工面积39,189万平方米，下降19.9%。

11月城镇调查失业率5.1%

就业方面， 今件1至11月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%；11月份全国城镇调查失业率则为5.1%，与上月持平。

本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为4.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，与上月持平。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。

国统局：经济运行整体平稳

国统局表示，11月国民经济运行整体平稳，延续稳中有进发展态势。但外部不稳定、不确定因素较多，国内有效需求不足，经济运行面临不少挑战。当局又指，下阶段将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，著力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
19小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
13小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
社会
4小时前
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
投资理财
5小时前
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
1小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
16小时前
悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
即时国际
6小时前
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
16小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
20小时前