摩通戴蒙撑沃什任联储局主席 忧哈塞特上任触发长息向上

据外媒报道，摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）近日在纽约一场闭门会议上明确表态，支持联储局前理事沃什（Kevin Warsh）出任下一任联储局主席，并向华尔街高层警告，另一位热门候选人哈塞特（Kevin Hassett）可能更顺从白宫的减息意愿，或引发市场反向博弈，损害联储局的独立性。

哈塞特缺独立性 或激进减息

戴蒙警告，市场担心哈塞特缺乏独立性及激进减息，可能点燃通胀预期，并导致长期利率因投资者抛售债券而飙升。然而，联储局仅能控制短期利率，而长期利率如10年期美债收益率则由市场定价；换言之，白宫试图透过换人降低融资成本的计划，很可能被债券市场「打翻」。

事实上，自今年11月下旬哈塞特成为联储局继任人选大热门以来，10年期美国国债收益率已从4厘升至约4.2厘；同时，衡量长期通胀预期的关键指标「5年之5年」远期通胀互换利率（5y5y forward inflation swap）近期上涨了0.06个百分点，创1个月新高。

