沃什居联储局主席名单之首 特朗普：他认为必须减息

美国总统特朗普接受《华尔街日报》访问时，他倾向选择前联储局理事沃什(Kevin Warsh)或国家经济委员会主任哈塞特(Kevin Hassett)在明年执掌联储局，而沃什居于他的名单首位。

哈塞特仍属考虑人选

特朗普周五受访时说：「是的，我认为他是。我认为你有凯文和凯文。他们俩——我认为两位凯文都很棒。我认为还有其他几个人也很棒。」

有报道指，特朗普周三在白宫与沃什举行了45分钟会议，特朗普追问沃什，如果他被选中领导联储局，他是否可以信任沃什会支持降息。特朗普在接受《华尔街日报》采访时证实了这消息。特朗普在谈到沃什时说：「他认为必须降低利率。和我谈过的其他人也都这么认为。」

特朗普又说，他认为下一任联储局主席应该就利率设定在何种水平征求他的意见。他说：「通常情况下，现在已经不这么做了。以前这是例行公事。应该这么做。这并不意味著——我不认为他应该完全按照我们说的去做。但我们当然——我是一个明智的声音，应该被倾听。」

冀一年后利率低至1厘

当被问及他希望一年后的利率水平是多少时，特朗普说：「1厘，也许更低。」他说，降息将有助于美国财政部降低为30兆美元政府债务融资的成本，「我们应该拥有世界上最低的利率。」

沃什曾在乔治布殊(George Bush)政府担任经济顾问，2006至2011年期间担任联储局理事。2017年，特朗普曾为联储局主席职位面试过沃什，但最终选择了鲍威尔。