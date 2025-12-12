美国11名地区联储行长续任5年 博斯蒂克明年2月任满退休

美国联储局周四表示，美国联邦储备委员会董事会已完成重新任命11位地区行长的5年任期。除了亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克（Raphael Bostic）早已宣布明年退休，其余11位地区行长均获连任。

根据法律，所有地区联邦储备银行行长及其第一副行长任期为5年，目前的任期将于2026年2月28日到期。

博斯蒂克早前已宣布将在明年2月任期届满后退休，亚特兰大联邦储备银行第一副主席Cheryl Venable此次获得连任，她将担任代理主席。

12名地区联储银行行长有份参与联邦公开市场委员会（FOMC）的利率决策，但每年只有其中5位拥有投票权。

金融市场仍在等待特朗普公布接替鲍威尔出任联储局主席的人选，其任期将于明年5月届满。特朗普的亲信、经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）被视为是热门人选。

