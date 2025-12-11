美国减息｜点阵图反映官员分歧加大 大行料减息步伐视就业数据、新主席人选

美国联储局一如预期减息0.25厘，目标利率区间降至3.5厘至3.75厘。对于明年减息前景，多间大行及机构表示，仍要观察未来就业市场，以及特朗普提名的新任联储局主席人选。

中银香港：不排除明年减息多于一次

中银香港财富策略及分析处主管张诗琪指出，会议中有三位官员投反对票，加上利率点阵图利率预测的分布，均反映官员取态出现明显分歧，明年是否只减息一次，仍需观察未来就业市场情况。

利率点阵图及利率期货均显示，美国明年仍处于减息周期，但两者所显示的减息幅度则有所不同。利率期货于会议前后的变化不大，市场预计明年将减息两次，合共 50 基点，且较大机会于上、下半年各一次。反观利率点阵图，官员对明年利率预期的分歧较早前明显扩大：七位官员认为无需减息、八位官员支持至少减息两次、四位官员则支持减息一次。由于早前美国联邦政府停摆导致部份就业报告延后公布，若后续数据显示美国就业市场疲软，不排除明年减息次数多于一次。

此外，张诗琪预期美国的滞胀风险有所下降。联储局上调明年经济增长预测至2.3%，同时下调个人消费开支平减指数至 2.4%。联储局主席会后更表示，在贸易政策未有明显改变下，预期商品通胀将在第一季见顶。由此可见，联储局对通胀的忧虑较早前减轻，并对未来经济增长具信心。在维持稳定物价及稳健就业的双重使命下，未来减息步伐将取决于就业数据的改善情况。

骏利亨德森：观望姿态等待新任主席

骏利亨德森投资环球短存续期及流动性主管兼投资组合经理 Daniel Siluk表示，美国联储局主席鲍威尔在记者会上再次强调这一立场，指出委员会认为今日的降息是「审慎的调整」，而非新一轮循环的开端。经济展望摘要（SEP）同样展现鹰派基调。2026 与 2027 年的成长预测略微上调，2026 年的通胀预期略微下降，失业率在中期展望中保持稳定，显然不是进行激进宽松的情况。政策利率中位数点阵图维持不变：2025 年为 3.6%，2026 年为 3.4%，显示未来每年仅有一次降息。长期预期则维持在 3.0%。此举反映联储局有信心通胀将降温而不破坏经济成长，同时也表明进一步降息的门槛极高。在鲍威尔强调耐心而委员会意见分歧的情况下，联储局将以观望姿态进入 2026 年，并等待新任主席的到来。」

富达国际：联储局释鹰派减息

富达国际宏观与战略资产团队表示，议息声明稿删除了关于进一步降息的前瞻指引，再加上官员分歧加大，使本次减息带有鹰派色彩。不过，重新启动每月 400 亿美元国库券购买的量化宽松（QE），以及点阵图显示明后两年仍预期减息，这些讯号表明 FOMC 内部仍有相当多成员认为利率在达到中性水平前仍有进一步下调空间。

展望未来，预期市场利率走势将愈来愈多由围绕特朗普总统所提名的新任主席人选的揣测所决定，而非陆续公布的经济数据。在 2026 年基本情境中，预期特朗普政府将任命一位非传统的鸽派联储局主席，其主要目标是进一步降低利率；虽然此情境已开始被市场消化，但非传统鸽派主席对长天期利率构成的风险仍被低估。

尽管部分官员立场分歧加大，但近期通胀与就业数据同步放缓，支持联储局延续减息循环。市场正等待下任主席人选，而从2026年票委组成来看，预期货币政策仍偏宽松。在此环境下，富达国际对股市维持「加码」立场，特别看好日本与新兴市场股票。全球政府公债则保持「中立」，主要因美国经济韧性与财政赤字，限制美债殖利率下行空间。

嘉信理财：反映就业忧虑加深

嘉信理财香港高级副总裁及理财顾问林长杰表示，此举反映当局对就业市场疲弱的担忧有所加深，即使通胀还高于2%的目标，仍认为有需要对经济提供支持。他指出，联储局透过预先采取行动，在面对日益增加的下行风险时，尤其是当全球增长持续疲弱及政策不确定性依然存在，发出了审慎的信号。对投资者而言，这是一次经过深思熟虑的政策调整，而非急剧的转向。尽管减息可能为风险资产带来短期支持，并可能令季节性的圣诞升市出现，但随着市场评估其对日后政策及整体经济前景的影响，市场波幅很可能持续高企。

