Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国减息｜特朗普再轰鲍威尔「硬颈」称减息幅度小 应该「至少翻一番」

宏观经济
更新时间：09:51 2025-12-11 HKT
发布时间：09:51 2025-12-11 HKT

美国联储局虽然一如预期减息0.25厘，但美国总统特朗普周三再次批评联储局鲍威尔「硬颈」，减息幅度「相当小」，应该「翻一番，至少翻一番」。他又指，周三将与前联储局理事沃什会面，进行联储局主席继任人选的面试。

相关文章：美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次

美国减息｜或两周内宣布储局主席接任人

据外媒报道，特朗普表示并未要求联储局主席接任人作减息表态，但说自己的观点是「我们的利率应该低得多」，又指「我基本上很清楚自己想要找甚么人，再说一次，我要找的是在利率上诚实的人」。此外，特朗普表示，可能在未来两周内宣布有关决定。

特朗普认为，「我们得有这样的观念，当一个国家势头不错的时候，不要去扼杀成长」，但认为「他们就是这么做的，他们扼杀成长」。

目前国家经济委员会主任哈塞特被视为联储局主席接任人的首要人选，特朗普也多次暗示这一结果。不过，他在人事决策上常常出人意料，任何揣测在正式提名公布之前都不能算「板上钉钉」。

另一方面，哈塞特亦认为，联储局仍有很大减息空间，并需要进一步减息，认为可以减息半厘、甚至更多。

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
19小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
12小时前
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
17小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
1小时前
死大闸蟹︱已故男星乔任梁父亲食8只中毒入院 专家：2小时增菌22%
死大闸蟹有毒︱已故男星乔任梁父亲食8只入院 专家：2小时增菌22%
即时中国
3小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
19小时前
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
宏观经济
48分钟前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
15小时前
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
社会
3小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
22小时前