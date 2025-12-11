美国减息｜特朗普再轰鲍威尔「硬颈」称减息幅度小 应该「至少翻一番」

美国联储局虽然一如预期减息0.25厘，但美国总统特朗普周三再次批评联储局鲍威尔「硬颈」，减息幅度「相当小」，应该「翻一番，至少翻一番」。他又指，周三将与前联储局理事沃什会面，进行联储局主席继任人选的面试。

美国减息｜或两周内宣布储局主席接任人

据外媒报道，特朗普表示并未要求联储局主席接任人作减息表态，但说自己的观点是「我们的利率应该低得多」，又指「我基本上很清楚自己想要找甚么人，再说一次，我要找的是在利率上诚实的人」。此外，特朗普表示，可能在未来两周内宣布有关决定。

特朗普认为，「我们得有这样的观念，当一个国家势头不错的时候，不要去扼杀成长」，但认为「他们就是这么做的，他们扼杀成长」。

目前国家经济委员会主任哈塞特被视为联储局主席接任人的首要人选，特朗普也多次暗示这一结果。不过，他在人事决策上常常出人意料，任何揣测在正式提名公布之前都不能算「板上钉钉」。

另一方面，哈塞特亦认为，联储局仍有很大减息空间，并需要进一步减息，认为可以减息半厘、甚至更多。