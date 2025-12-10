AI从「工具时代」迈向「伙伴时代」  内地科研机构盘点AI十大趋势

中国科研机构量子位智库发布《2025年度AI十大趋势报告》显示，2025年AI正从「工具时代」迈向「伙伴时代」，其发展将深刻重塑经济结构、社会形态和人类生活方式。报告并列出AI发展十大关键趋势，包括算力基建化、晶片AI化、AI重塑流量入口并开辟Agentic互联网等。

一、算力基建化。资料中心需求狂飙，算力经济是智慧产业第一大引擎。未来需要建造更多的「计算工厂」（资料中心）来满足AI对运算能力的巨大需求。

二、晶片AI化。AI原生需求重塑晶片创新，专为AI设计的晶片会越来越多，以满足AI处理大量资料、进行复杂运算等特殊需求。

三、预训练决定大模型格局梯队，架构创新决定预训练水准。意即大模型的好坏很大程度取决于前期的训练品质，而训练方法和技术将得到创新从而影响模型训练效果。

四、大模型落地进入推理时间，推理需求倒逼模型创新。AI模型开始从「学习阶段」 进入「应用阶段」。AI模型将通过处理具体任务促使模型改进。

五、资讯AI应用期，物理AI研发期，具身智能成合流风口。现在AI主要处理文字、图片等数位讯息，未来会发展到能理解和操作物理世界，例如机械人会像人一样感知和行动。

六、AI重塑流量入口。革新以往的PC互联网和行动互联网，开辟Agentic互联网，未来AI Agent会直接帮用户找到需要的信息和服务。

七、多模态成AI应用落地关键，影片、3D、程式码依序展现生产力。未来AI不仅能理解文字、图片，还能处理影片、3D 影像等多种资讯。

八、AI硬件百端齐放。未来在笔记本电脑、手机、汽车、眼镜、玩具等端口，都将配备人工智能。

九、AI4S突破加速AGI（通用人工智慧）实现，AI数理化触及博士程度；让AI拥有和人类相似的综合能力。

十、开源AI进入中国时间，AGI（通用人工智慧）拥有中国路线。预计中国在AI开源领域会有更大发展。