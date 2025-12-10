Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国11月CPI升0.7% 创2024年3月来最高 PPI跌2.2%

宏观经济
更新时间：10:27 2025-12-10 HKT
发布时间：09:59 2025-12-10 HKT

据国家统计局公布，11月消费者物价指数(CPI)按年上升0.7%，创2024年3月来最高，符合市场预测。扣除食品和能源价格的核心CPI按年则上升1.2%。

受国内部分行业供需结构优化、国际大宗商品价格传导等因素影响，工业生产者出厂价格指数（PPI）按月升0.1%，按年下降2.2%。生产物价已连续第38个月处于通缩。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆指，PPI收缩超出预期表明中国通缩并未缓解，相信将是2026年的政策优先事项。

国统局指，CPI按年涨幅扩大主要是食品价格由降转涨拉动。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续3个月保持在1%以上。CPI按月下降0.1%，主要受服务价格季节性下降影响。

该局又指，11月PPI数据反映综合整治「内卷式」竞争成效显现，相关行业价格按年降幅收窄。国统局特别指出，重点行业产能治理持续推进，市场竞争秩序不断优化，煤炭开采和洗选业、光伏设备及元器件制造、锂离子电池制造价格按年降幅比上月分别收窄3.8个、2.0个和0.7个百分点，均已连续多个月收窄；新能源车整车制造价格降幅比上月收窄0.6个百分点。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
21小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
18小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
4小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
17小时前
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
13小时前
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
20小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
2025-12-09 10:27 HKT
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
16小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
18小时前