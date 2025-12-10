中国11月CPI升0.7% 创2024年3月来最高 PPI跌2.2%

据国家统计局公布，11月消费者物价指数(CPI)按年上升0.7%，创2024年3月来最高，符合市场预测。扣除食品和能源价格的核心CPI按年则上升1.2%。

受国内部分行业供需结构优化、国际大宗商品价格传导等因素影响，工业生产者出厂价格指数（PPI）按月升0.1%，按年下降2.2%。生产物价已连续第38个月处于通缩。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆指，PPI收缩超出预期表明中国通缩并未缓解，相信将是2026年的政策优先事项。

国统局指，CPI按年涨幅扩大主要是食品价格由降转涨拉动。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续3个月保持在1%以上。CPI按月下降0.1%，主要受服务价格季节性下降影响。

该局又指，11月PPI数据反映综合整治「内卷式」竞争成效显现，相关行业价格按年降幅收窄。国统局特别指出，重点行业产能治理持续推进，市场竞争秩序不断优化，煤炭开采和洗选业、光伏设备及元器件制造、锂离子电池制造价格按年降幅比上月分别收窄3.8个、2.0个和0.7个百分点，均已连续多个月收窄；新能源车整车制造价格降幅比上月收窄0.6个百分点。

