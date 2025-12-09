植田和男暗示加息在即 警告债息升得太快或出手买债 日圆再度跌穿「5算」

日本央行行长植田和男今日（9日）在国会答问时表示，「如果经济前景实现，将进行加息」，强化了市场对日本加息的预期。他又表示，长债利率近期上升速度相当快，央行将在「特殊情况」下将增加债券购买规模。受日本央行收紧货币政策预期影响，日本中长债息近期持续攀升，其中具指标性的10年期国债收益率更曾创下逾18年新高。日圆汇价方面，每百日圆兑港元再度跌穿「5算」，报「4.98算」；美元兑日圆则报156.13水平。

称实现经济与物价预测可能性上升

植田和男重申，鉴于美国经济及关税政策相关的不确定性有所降低，日本实现当前经济与物价核心预测的可能性正逐步上升。另外，他形容日本劳动力市场已变得极为紧张，工资与物价面临比供需缺口所显示更强的上行压力。

他又强调，目前实质利率仍处于极低水平，若经济与物价的核心预测得以实现，央行将根据经济与物价形势的改善，继续上调政策利率，逐步调整货币宽松程度。

目前市场普遍预期日本央行将在下周五（19日）加息，植田和男并没有对此作出正面回应，仅称正积极收集企业加薪信息，届时将综合各项数据作出适当判断。