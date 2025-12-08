日本上季GDP修正后 按年跌2.3%逊预期 每百日圆兑港元「5.01算」

日本内阁府今日（8日）公布今年第三季GDP修正值显示，按年跌2.3%，逊于市场预期的跌2%，并较11月时公布按年跌1.8%的初步统计结果进一步下调。日圆汇价方面，美元兑日圆暂报155.23；每百日圆兑港元则报「5.01算」，升约0.02%。

综合媒体报道，日本第三季GDP收缩2.3%，主要受企业支出低于预期的影响，并为近6个季度以来首次出现负增长，上一次则是在2024年首季。日本政府则指出，经济下滑原因之一是出口受美国总统特朗普关税打击，以及公共投资的滑落，特别是汽车关税，被视为对经济严重打击。

料不影响央行加息路线

同时，日本疲弱的经济数据，支持了日本首相高市早苗的刺激经济方案，该方案包含了疫情以来规模最大的新增支出，为日本央行即将作出的政策决定增添了复杂性；不过，这可能不会改变其逐步加息的既定路线。目前市场仍预计，日本央行将在12月18日至19日的议息会议上加息。

此外，另一份周一公布的劳动部数据显示，10月实际工资按年下降0.7%，为连续第十个月下降；名义工资上涨2.6%，基本工资也以相同的速度攀升，暗示薪资增长势头持续，但增速仍低于通胀率。日本通胀率已经连续3年半以上保持或高于日本央行2%的目标水平，是1990年代初以来最长纪录。

