Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本上季GDP修正后 按年跌2.3%逊预期 每百日圆兑港元「5.01算」

宏观经济
更新时间：14:27 2025-12-08 HKT
发布时间：14:27 2025-12-08 HKT

日本内阁府今日（8日）公布今年第三季GDP修正值显示，按年跌2.3%，逊于市场预期的跌2%，并较11月时公布按年跌1.8%的初步统计结果进一步下调。日圆汇价方面，美元兑日圆暂报155.23；每百日圆兑港元则报「5.01算」，升约0.02%。

综合媒体报道，日本第三季GDP收缩2.3%，主要受企业支出低于预期的影响，并为近6个季度以来首次出现负增长，上一次则是在2024年首季。日本政府则指出，经济下滑原因之一是出口受美国总统特朗普关税打击，以及公共投资的滑落，特别是汽车关税，被视为对经济严重打击。

料不影响央行加息路线

同时，日本疲弱的经济数据，支持了日本首相高市早苗的刺激经济方案，该方案包含了疫情以来规模最大的新增支出，为日本央行即将作出的政策决定增添了复杂性；不过，这可能不会改变其逐步加息的既定路线。目前市场仍预计，日本央行将在12月18日至19日的议息会议上加息。

此外，另一份周一公布的劳动部数据显示，10月实际工资按年下降0.7%，为连续第十个月下降；名义工资上涨2.6%，基本工资也以相同的速度攀升，暗示薪资增长势头持续，但增速仍低于通胀率。日本通胀率已经连续3年半以上保持或高于日本央行2%的目标水平，是1990年代初以来最长纪录。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
15小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
01:23
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
9小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
01:38
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
5小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
6小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
9小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
20小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
21小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
5小时前
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席。
立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
政情
5小时前