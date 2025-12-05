Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

安永毕舜杰指香港成国家高质量发展重要支点 「中国蜕变成引领者」

宏观经济
更新时间：15:44 2025-12-05 HKT
发布时间：15:44 2025-12-05 HKT

会计师事务所安永举办第二十届「安永企业家奖」颁奖典礼，安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰致词时表示，香港正发挥背靠祖国、连通世界的优势，及作为超级联系人的角色，在中国高质量的发展过程中担当重要支点。

毕舜杰指，回顾过去20年，见证了中国经济从「学习者」、「追赶者」蜕变为「引领者」的历程，更目睹了中国民营企业家的成长过程，相信各企业家正以科技创新，引领新质生产力发展，成为推动中国未来经济发展的根本动力与初心。

星展：企业追求新机遇纷「走出去」

星展香港董事总经理兼北亚洲区私人银行业务总监吴淑燕出席同一场合时亦表示，近年越来越多来自内地和香港的企业家，正积极寻求「走出去」的发展路径，这源于他们对多元化发展的渴望、对新机遇的追求，以及建立基业的雄心。她称，星展基金会在过去10年，已经向超过160多家中小企业提供上亿元的资金支持，帮助这些企业发展个壮大。她续指，星展基金会于2023年已承诺在未来的10年投入约10亿新加坡元（约60亿港元），用支持具有社会影响力的企业和项目，同时帮助弱势群体。

