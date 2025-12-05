下任联储局主席「大热」哈塞特料本月减息0.25厘 

美国总统特朗普亲信、下任联储局主席大热的白宫经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）预期，联储局可能会在下次会议上减息0.25厘。

哈塞特周四（4日）受访时，被问及是否认为联邦公开市场委员会（FOMC）需在本月会议减息，他表示，「我认为我们应该，我认为我们很可能这样做。」他补充指，联储局理事及地区主席最近的表态，「他们现在似乎更倾向于减息」。

当被问及如果被提名并确认担任联储局主席，他会进一步减息多少，哈塞特回避了这个问题，称主席的工作是「对数据非常敏感」，并考虑调整利率会对通胀及就业产生甚么影响。他又说：「总统考虑的人选有很多。我很荣幸能和这些优秀的人一起入选。让我们拭目以待吧。」

现任联储局主席鲍威尔的任期将于2026年5月结束，哈塞特过去几周成为了最热门人选。特朗普日前表示，他计划在2026年初宣布联储局主席的人选，并已确定最终人选。他近日多次称赞哈塞特，并暗示可能提名他。

