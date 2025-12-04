日本30年国债拍卖意外强劲 或显示债息已升至吸引水平

日本财务省今日（4日）进行的30年期国债拍卖创下自2019年以来最强劲的需求，显示债息攀升至吸引水平，投资者开始重返市场，但其后30年期国债收益率下跌了3个基点至约3.39厘。此外，目前市场对日本央行本月加息预期同步升温，预计机会率高逾九成。

认购倍数远高近一年水平

据外媒报道，日本是次发行的国债认购倍数跃升至4.04倍，高于上次拍卖水平，并远高于过去一年的平均水平。安盛投资管理公司的高级固定收益策略师Ryutaro Kimura表示，拍卖结果出人意料地强劲，很可能是因为许多投资者认为，当收益率超过3.4厘时，增加超长期债券的敞口是可以接受的。

尽管长债需求回稳，但日本其他期限国债的收益率仍然较高，特别是对货币政策变化更为敏感的短期国债。日本央行行长植田和男本周发表略显「鹰派」的言论，称将衡量加息的利弊并采取适当行动。路透更引述消息指，日央行很大机会在12月加息，且政府将容忍这一决定。

本月加息预期同步升温

利率互换目前显示，市场预计日本央行在12月19日举行的政策会议上加息的可能性高达91%，远高于一周前市场预期的56%。法国农业信贷银行证券亚洲宏观策略师Ken Matsumoto认为，若12月加息后，下次加息将相隔一段长时间，这「应该对债券有利」。

为资助首相高市早苗的经济刺激方案，日本政府已宣布计划增加短期债务发行，包括在2年期及5年期国债拍卖中增加3,000亿日圆（约19.3亿美元），并在国库券供应中增加了6.3万亿日圆。

投资者现在将把注意力转向下周的5年期和20年期国债拍卖，以及联储局的政策决定及其对日本央行政策路径的影响。